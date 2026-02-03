Haberler

Kocaeli'de forklift altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında, arızalanan forkliftin tamiri sırasında başka bir forkliftin altında kalan işçi Cenan Karaman (49) hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, işçi Cenan Karaman (49), arızalanan forkliftin tamiri için kullanılan diğer forkliftin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaman, Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesinin, Gebze Mimar Sinan Mahallesi Süleymaniye Camisi'nde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
Haberler.com
500

