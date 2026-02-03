Kocaeli'de forklift altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında, forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, işçi Cenan Karaman (49), arızalanan forkliftin tamiri için kullanılan diğer forkliftin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karaman, Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden işçinin cenazesinin, Gebze Mimar Sinan Mahallesi Süleymaniye Camisi'nde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.