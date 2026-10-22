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Fon soruşturmasında 15 şüpheliden 11'i için tutuklama, 4'ü için ev hapsi istendi

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Fon soruşturmasında 15 şüpheliden 11'i için tutuklama, 4'ü için ev hapsi istendi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında bu sabah adliyeye sevk edilen 15 kişiden 11'i hakkında tutuklama, 4'ü hakkında ev hapsi istendi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler hakimliğe sevk edildi.

(İSTANBUL) Fon kriziyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında bu sabah adliyeye sevk edilen 15 kişiden 11'i hakkında tutuklama, 4'ü hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında bu sabah eski AK Parti Milletvekili, Başbakan Danışmanı Ertan Aydın'ın aralarında bulunduğu 5 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanırken, aynı saatlerde 15 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Akşam saatlerinde savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 11'i tutuklama, 4'ü de ev hapsi istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Tutuklama istemiyle sevk edilenler:

Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi ve Ümit Yılmaz.

Ev Hapsi istenenler:

Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu ve Yasemin Yılmaz.

Kaynak: ANKA
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