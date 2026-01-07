Folkart Academy, sezonun ilk mezunlarını verdi

İZMİR'de 2017'den bu yana ücretsiz ve profesyonel sanat eğitimi sunan Folkart Academy, 2025-2026 eğitim döneminin ilk mezunlarını verdi. Tiyatro merkezli Oyunculuk Atölyesi Yetişkin Grubu'nu tamamlayan katılımcılar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

İzmir'de kültür-sanat eğitimine erişimi artırma, genç yetenekleri destekleme ve sanatsal-kültürel üretimi teşvik etme amacıyla 2017'den bu yana faaliyet gösteren Folkart Academy, 2025-2026 eğitim döneminin ilk mezunlarını verdi. Tiyatro merkezli eğitim programı kapsamında, 29 Kasım - 28 Aralık 2025 tarihleri arasında eğitim alan katılımcılar, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Törende konuşan Folkart Academy Koordinatörü Volkan Severcan, bu eğitim döneminde sahne sanatlarının temelini oluşturan tiyatro ekseninde geniş bir program yürüttüklerini belirtti. Oyunculuk, yaratıcı drama, reji, diksiyon ve senaryonun yanı sıra hareket, nefes-beden çalışmaları, bale, ses-müzik, dramatik yazarlık ile oyun ve rol incelemelerini kapsayan eğitimlerin, katılımcıların sahne sanatlarını bütünlüklü biçimde tanımasına olanak sağladığını ifade etti.

Sanat eğitiminin bireyin düşünme, ifade ve dönüştürme kapasitesini geliştiren temel alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Severcan, programı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan katılımcıları tebrik etti.

SAHNE SANATLARINA AÇILAN ORTAK BİR ÖĞRENME ALANI

Ücretsiz ve profesyonel sanat eğitimi modeliyle bugüne kadar binlerce kişiyi sanatla buluşturan Folkart Academy, her eğitim döneminde farklı yaş gruplarından katılımcılara sahne sanatlarını çok yönlü biçimde deneyimleme imkanı sunuyor. Akademinin tiyatro odaklı eğitim yaklaşımı, bireysel ifade alanlarını güçlendiren, ortak üretim ve paylaşımı merkeze alan bir öğrenme ortamı oluşturuyor.

YENİ DÖNEM EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

Folkart Academy'de ücretsiz eğitimler yıl boyunca devam ediyor. Yetişkin Grubu derslerinde ikinci dönem 28 Şubat - 5 Nisan 2026, üçüncü dönem ise 25 Nisan - 24 Mayıs 2026 arasında her Cumartesi ve Pazar saat 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Çocuk Grubu için çevrimiçi başvurular ise 11 Ocak 2026 Pazar'a kadar sürecek. Eğitimler 17 Ocak - 15 Şubat 2026 tarihleri arasında her Cumartesi ve Pazar 11.00-13.00 veya 14.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.