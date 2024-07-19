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Foça'daki orman yangını kontrol altına alınıyor

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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına yapılan müdahalede durumun iyiye gittiği bildirildi.

(İZMİR)- İzmir'in Foça ilçesinde dün gündüz saatlerinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarında durumun iyiye gittiği öğrenildi.

İzmir'in Foça ilçesi Mehmetler Mahallesi'nde askeri bölgede dün saat 14.50'de çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. İlk müdahalenin dün saat 15.02'de yapıldığı yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer  ile müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesinde durumun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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