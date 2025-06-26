Foça'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını, 21,5 saatlik bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangının yanındaki alanlar havadan dron ile görüntülendi.

1) FOÇA İLÇESİNDEKİ ORMAN YANGININDA YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

21,5 SAATTE KONTROL ALTINDA

İzmir'in Aliağa ilçesinde yakınlarındaki ormanda dün saat 12.30 sıralarında çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesi yakınlarındaki ormana yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı.

YANAN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Soğutma çalışmaları sürerken, bölgede yanan alanlar dronla havadan görüntülendi. Yeşil alanların siyaha büründüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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