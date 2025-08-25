Foça'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk dahil 4 kişi yaralandı. Kazaya, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobilin başka bir araçla çarpışması neden oldu.
İzmir'in Foça ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı.
S.D'nin (26) yönetimindeki 35 BJJ 424 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi, Oruç Reis Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, S.D.Ö'nün (48) idaresindeki 06 GE 4930 plakalı araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki S.D.Ö. ile yolcular A.Ö. (16), Z.K.Ç. (26) ve 3 yaşındaki K.L.Ç. yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Burcu Toptaş - Güncel