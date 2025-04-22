Foça'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kazım Dirik Mahallesi'ndeki bir kıraathanede Aykut G. (35) ve Aycan G. (42) ile Melih B. (24) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Melih B. silahla ayağından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Foça Devlet Hastanesine kaldırılan Melih B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerden Aycan G'yi gözaltına aldı.

Şüpheli Aykut G'yi yakalama çalışmaları sürüyor.