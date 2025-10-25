Foça'da Selde Hayatını Kaybeden Bülent Kaptanoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

1) FOÇA'DA SELE KAPILIP HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Foça ilçesinde, otomobiliyle sel sularına kapılıp kaybolan ve 3'üncü günde cesedine ulaşılan Bülent Kaptanoğlu için Yeni Foça Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kaptanoğlu'nun eşi Nilgün Kaptanoğlu, kızları Deniz Candemir ve Derya Kaptanoğlu ile AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçıcı, AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhci, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile yakınları katıldı. Kaptanoğlu'nun ailesi taziyeleri kabul etti. Kılınan namazının ardından, Kaptanoğlu'nun bir süre omuzlarda taşınan cenazesi, Yeni Foça Mezarlığı'nda toprağa verildi.