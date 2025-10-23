Haberler

Foça'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak, bazı cadde ve sokakların göle dönmesine neden oldu. Meteoroloji uyarısının ardından öğle saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi ve vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

İZMİR'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinde öğle saatlerinde sağanak başladı. Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yağışın ardından önlem aldı.

Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
