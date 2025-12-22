İzmir'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
İzmir'in Foça ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Foça ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Döndü C. (30) idaresindeki 35 ARV 980 plakalı otomobil, Gerenköy Kavşağı'nda refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Fadime C. (61), sağlık ekiplerince Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burcu Toptaş - Güncel