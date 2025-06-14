Foça'da Orman Yangını Çıktı

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İzmir'in Foça ilçesinde, Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı öğrenildi.

İZMİR'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer sevk edildi. Yangının ilk belirlemelere göre Yeniköy ile Ilıpınar arasındaki ormanda hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı tespit edildi. Alevler rüzgarında etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yeri ve tarım arazilerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN - Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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