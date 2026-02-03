İzmir'de duvara çarpan motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'in Foça ilçesinde plakasız motosikletin duvara çarpması sonucu 35 yaşındaki Seçkin Keçici hayatını kaybetti. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak Keçici'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İzmir'in Foça ilçesinde motosikletin duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Seçkin Keçici (35) idaresindeki plakasız motosiklet Değirmenlik Caddesi'nde önce yol kenarındaki trafik levhasına ardından duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Keçici'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Keçici'nin cansız bedeni incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel