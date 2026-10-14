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Foça'da düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı

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Foça'da düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Foça ilçesinde 10 Ekim'de bir düğünde havaya ateş açıldığı iddiasına ilişkin sosyal medya görüntüleri üzerine çalışma başlatıldı. Foça ve Aliağa'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı; evlerinde 4 ruhsatsız tabanca ve 159 tabanca fişeği ele geçirildi.

İzmir'in Foça ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılmasına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Bağarası Mahallesi'ndeki bir düğünde havaya ateş açıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Foça ve Aliağa ilçelerinde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 4 av tüfeği, 159 tabanca fişeği, 10 tüfek kartuşu ve 1 pala ele geçirildi.

Kaynak: AA
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