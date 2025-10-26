Foça'da Büfeye Giren İki Şüpheli Yakalandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, girdikleri büfede iş yeri sahibini darbedip paraları alarak kaçan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden yakalandığı sırada polise silah doğrultan S.A. (24) tutuklandı, A.Ş. (19) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 25 Ekim günü saat 16.30 sıralarında Foça ilçesindeki bir büfede meydana geldi. Bir büfeye giren 2 kişi, sahibini darbedip kasadaki paraları alarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelilerden S.A.'yı bulup, durdurdu. S.A., belinden çıkardığı tabancayı polislere doğrulttu. Ekipler, şüpheliye müdahale edip, etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yapılan incelemede, ele geçirilen tabancanın çalıntı olduğu tespit edildi. Polis, bir süre sonra A.Ş.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.