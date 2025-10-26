Haberler

Foça'da Büfeye Giren İki Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Foça ilçesinde bir büfeye girerek işyeri sahibini darbedip paraları çalan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden S.A. tutuklanırken, A.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, girdikleri büfede iş yeri sahibini darbedip paraları alarak kaçan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden yakalandığı sırada polise silah doğrultan S.A. (24) tutuklandı, A.Ş. (19) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 25 Ekim günü saat 16.30 sıralarında Foça ilçesindeki bir büfede meydana geldi. Bir büfeye giren 2 kişi, sahibini darbedip kasadaki paraları alarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelilerden S.A.'yı bulup, durdurdu. S.A., belinden çıkardığı tabancayı polislere doğrulttu. Ekipler, şüpheliye müdahale edip, etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yapılan incelemede, ele geçirilen tabancanın çalıntı olduğu tespit edildi. Polis, bir süre sonra A.Ş.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
