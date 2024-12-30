Foça'da Bir Kadın Evinde Ölü Bulundu
İzmir'in Foça ilçesinde 36 yaşındaki Pelin Türkoğlu'nun evinde ölü bulunduğu bildirildi. Yakınları tarafından evinden haber alınamaması üzerine yapılan ihbar sonucunda olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Türkoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İzmir'in Foça ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Aziz Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Pelin Türkoğlu'ndan (36) haber alamayan yakınları, 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Adrese gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Türkoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Burcu Toptaş - Güncel