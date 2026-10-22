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Foça'da bağımlılık ve akran zorbalığına karşı kamu personeli eğitildi

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Foça'da okul yöneticileri, öğretmenler ve kamu personeline bağımlılık ve akran zorbalığı eğitimi verildi. Foça Kaymakamlığı himayesinde Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki seminerde farkındalık ve önleme yöntemleri ele alındı.

İZMİR'in Foça ilçesinde okul yöneticileri, öğretmenler ve kamu personeline yönelik bağımlılıkla ve akran zorbalığıyla mücadele eğitimi düzenlendi. Seminerde, bağımlılık ve akran zorbalığının nedenleri, etkileri ve önlenmesine yönelik yöntemler ele alındı.

Reha Midilli Kültür Merkezi'nde 'Bağımlılıkla Mücadele ve Akran Zorbalığı Eğitimi' düzenlendi. Eğitim, Foça Kaymakamlığı himayesinde, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Foça İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Foça Yeşilay İlçe Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Seminere Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, kamu personeli ve veliler katıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci ile MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Asistan Hekimi Dr. Mısra Altıok, seminerde konuşmacı olarak yer aldı.

Seminerde bağımlılıkla mücadele ve akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturulması, çocuklar ve gençlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesi, eğitimcilerin, kamu personelinin ve ailelerin mücadele sürecindeki davranış biçimleri ele alındı. Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Program sonunda Prof. Dr. Artuner Deveci ve Dr. Mısra Altıok'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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