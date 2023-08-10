Foça'da Alacak Verecek Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

İZMİR'in Foça ilçesinde, alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma sonucu Mehmet Arslandal (66), damadı S.K. (42) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi damat, olay yerinde tabanca ile birlikte yakalandı.

Olay, bugün saat 16.10 sıralarında Küçükdeniz sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. kayınpederi Mehmet Arslandal'ın sahibi olduğu gezi teknesine geldi. Kayınpeder ile damat arasında çıkan alacak verecek tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. S.K., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kayınpederini vurdu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli S.K. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli damat gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, Arslandal'ın cenazesi Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.