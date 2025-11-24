Foça'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince karada tespit edilen 15'i çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.