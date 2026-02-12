Haberler

MSB, denizde mahsur kalan düzensiz göçmenlerin helikopterle kurtarıldığı anları paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında batmakta olan bir lastik botun kazazede göçmenleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı helikopterle kurtarıldı. Olayda 3 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 38 kişi kurtarıldı ve kaybolduğu değerlendirilen 4 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Foça ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu denizde mahsur kalan düzensiz göçmenlerin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopter yardımıyla kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Foça ve Karaburun arasında battığı bildirilen göçmen botu için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı helikopterimiz bölgeye intikal ettirildi. Şiddetli rüzgar, sağanak yağış ve yüksek dalgalı denize rağmen, denizden kurtarılan iki kazazede Ege Üniversitesi Hastanesi acil ekiplerine teslim edilerek görev başarıyla tamamlandı."

Foça ilçesi açıklarında sabah saatlerinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 3 düzensiz göçmen ölmüş, 38 düzensiz göçmen kurtarılmıştı. Kaybolduğu değerlendirilen 4 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş

Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti

Trenden inen kadını herkes tanıyor! Güvenlik konferansına böyle gitti
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık