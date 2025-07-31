Foça Açıklarında 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik bottaki 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli fiber lastik bot durduruldu.
Ekipler, bottaki 2'si çocuk 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel