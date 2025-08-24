Flynas uçağı motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçağın motor arızası sebebiyle acil durum bildiriminde bulunduğunu açıkladı. Uçak, acil inişini sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, motor arızası nedeniyle acil durum bildirimi yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildiriminde bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
