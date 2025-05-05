Florida'da Ayı Saldırısı: Bir Kişi ve Köpek Hayatını Kaybetti
ABD'nin Florida eyaletinin güneyinde gerçekleşen ayı saldırısında bir kişi ve bir köpek hayatını kaybetti. Yetkililer, bölgedeki halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
ABD'nin Florida eyaletinin güneyinde ayının saldırısına uğrayan kişi ile bir köpek öldü.
Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (FWC) açıklamasında, Naples bölgesinde "Big Cypress Yaban Hayatı" alanının güneyindeki kırsalda ayı saldırısı ihbarı aldıkları belirtildi.
Açıklamada, "State Road 29" bölgesinde siyah ayının saldırdığı kişi ile bir köpeğin öldüğü kaydedildi.
FWC açıklamasında, "Tedbir amacıyla, ilçe sakinleri ve ziyaretçileri dikkatli olmaya ve bölgeden uzak durmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Yerel basındaki haberlere göre, Naples'in bağlı olduğu Collier ilçesi Şerif Ofisi, yerel saatle 07.00 sularında bölgede ayı görüldüğü ihbarı aldıklarını doğruladı.
İlçe halkı, "saldırgan hayvanın hala bölgede dolaşıyor olabileceği" konusunda uyarıldı.
Bölgeye sevk edilen kolluk kuvvetleri ve yaban hayatı görevlilerinin siyah ayıyı aramayı sürdürdüğü aktarıldı.