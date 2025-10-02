Flamingoların Korunması İçin Devriye Faaliyeti

VAN Gölü Havzası'ndaki sulak alanlara her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelen flamingolar için jandarma ekipleri, özellikle yaban kuşlarının yoğun olarak bulunduğu Erçek Gölü çevresinde 7/24 devriye faaliyeti yürütüyor.

Her yıl nisan ayında İran'ın Urmiye Gölü'nden göç edip Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru Afrika ülkelerine göç ediyor. Fakat son yıllarda mevsim şartları nedeniyle bazı flamingo grupları, göl havzasındaki sulak alanlarda kalmayı sürdürüyor. Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Erçek Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri de flamingoların yoğun olarak konakladığı Erçek Gölü çevresinde devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

Gölde konaklayan flamingoların yaşam alanlarını kontrol eden ekipler, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında dron desteği ile hem havadan hem de karada yoğun önlem alıyor.