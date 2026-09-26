Haberler

FKÖ, seçimlerin Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de eş zamanlı yapılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FKÖ, 28 Kasım'daki milletvekili seçimlerinin Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de eş zamanlı yapılması konusundaki kararlılığını bildirdi. BM ve uluslararası topluma İsrail'in seçimlere engel olan uygulamalarını durdurma, seçim sürecine gözlem sağlama çağrısı yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi, 28 Kasım'da yapılması planlanan milletvekili seçimlerinin Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde eş zamanlı gerçekleştirilmesi konusundaki kararlılığını bildirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, FKÖ Yürütme Komitesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği toplantıda, Filistin topraklarındaki siyasi ve saha gelişmelerini ele aldı.

Kasım ayında yapılması planlanan genel seçimler konusunun da görüşüldüğü toplantıda, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin eş zamanlı olarak sandığa gitmesinin seçim süreci açısında temel şart olduğuna dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma, İsrail'in seçimlerin yapılmasına engel olan uygulamalarını durdurması talebinde bulunan FKÖ Yürütme Komitesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde seçim sürecinin tüm aşamalarını kapsayacak uluslararası gözlem sağlanması çağrısı yaptı.

FKÖ Yürütme Komitesi, Filistin Seçim Kuruluna da seçimlerin tüm Filistin topraklarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi için gerekli koşulları sağlama çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle, işgal altındaki Doğu Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde milletvekili seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını kararlaştırmıştı.

Bu, 2006 yılından bu yana düzenlenecek ilk genel seçim olma özelliğini taşıyor.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 73 binden fazla Filistinliyi öldürdü, 174 binden fazlasını yaraladı ve bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ını tahrip etti.

Öte yandna İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
Menderes Belediyesi rüşvet soruşturmasında 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

CHP'li belediyeye ikinci dalga operasyon! 9 şüpheli için karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da Sağlıkçılar Kooperatifi'ne operasyon! Hesaptaki 1,4 milyar TL'yi kendilerine aktardıkları öne sürüldü: 12 gözaltı

Ev bekleyen sağlıkçıların kooperatifine baskın! 1,4 milyar detayı
Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan

Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan
Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı

Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı
Eşeğiyle 25 ili gezip 18 bin köy çocuğuna kitap ulaştırdı! 'Bedenim Avrupa'da, ruhum bu ülkede'

Hayalini eşeğinin sırtına yükledi! 25 ili köy köy dolaştı
Busenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesinde
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'e galibiyetle başladı

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'e galibiyetle başladı
Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı

Komşuda 100 bin kişiye aynı anda giden mesaj ülkeyi ayağa kaldırdı