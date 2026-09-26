FKÖ, seçimlerin Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de eş zamanlı yapılmasını istedi

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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi, 28 Kasım'da yapılması planlanan milletvekili seçimlerinin Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde eş zamanlı gerçekleştirilmesi konusundaki kararlılığını bildirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, FKÖ Yürütme Komitesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği toplantıda, Filistin topraklarındaki siyasi ve saha gelişmelerini ele aldı.

Kasım ayında yapılması planlanan genel seçimler konusunun da görüşüldüğü toplantıda, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin eş zamanlı olarak sandığa gitmesinin seçim süreci açısında temel şart olduğuna dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma, İsrail'in seçimlerin yapılmasına engel olan uygulamalarını durdurması talebinde bulunan FKÖ Yürütme Komitesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde seçim sürecinin tüm aşamalarını kapsayacak uluslararası gözlem sağlanması çağrısı yaptı.

FKÖ Yürütme Komitesi, Filistin Seçim Kuruluna da seçimlerin tüm Filistin topraklarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesi için gerekli koşulları sağlama çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle, işgal altındaki Doğu Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde milletvekili seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını kararlaştırmıştı.

Bu, 2006 yılından bu yana düzenlenecek ilk genel seçim olma özelliğini taşıyor.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 73 binden fazla Filistinliyi öldürdü, 174 binden fazlasını yaraladı ve bölgedeki altyapının yaklaşık yüzde 90'ını tahrip etti.

Öte yandna İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA