FKÖ Merkezi Konsey Toplantısı'nda Kritik Konular Görüşülecek

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Vasil Ebu Yusuf, örgütün Merkezi Konsey Toplantısı'nda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden soykırımı ve Filistinli gruplarla uzlaşı başta olmak üzere kritik konuların görüşüleceğini belirtti.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ebu Yusuf, AA muhabirine, FKÖ'nün işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bugün ve yarın yapacağı toplantıda ele alınacak konulara dair değerlendirmede bulundu.

Ebu Yusuf, toplantılarda İsrail'in Gazze'de süregelen soykırımının yanı sıra Filistinli grupların uzlaşısı ve FKÖ'ye başkan yardımcısı seçilmesi konularında istişareler yapılacağı bilgisini verdi.

Merkezi Konsey Toplantısı'nda ayrıca FKÖ'ye bağlı kurumların yeniden canlandırılmasının da ele alınacağını aktaran Ebu Yusuf, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'e saldırıları, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerinin engellenmesi ve İsrail cezaevinde tutulan Filistinliler meselelerinin de görüşüleceğini ifade etti.

Gazze'deki soykırım

Filistinlilerin kanının dökülmesi ve yerinden edilmesinin durdurulmasının, FKÖ için öncelik olduğunu vurgulayan Ebu Yusuf, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze hakkında söylediklerini hatırlattı.

Ebu Yusuf, "İşgalci (İsrail), ABD desteğinden yararlanarak Filistinlileri yerinden etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, halkımızı topraklarını terk etmeye zorlamak için daha fazla katliam ve yıkım isteyenlerin iştahını kabarttı." dedi.

Gazze'deki soykırım konusunda uluslararası toplumun sorumluluğuna dikkati çeken Ebu Yusuf, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil uluslararası kurumlar aracılığıyla yükümlülüklerini yerine getirmemesi, İsrail'e suç işlemeye devam etmesi konusunda güven veriyor."

Filistin ulusal uzlaşısı

Merkezi Konsey Toplantısı'nda, Fetih ve Hamas hareketleri arasında ulusal uzlaşının da ele alınacak önemli konular arasında olduğunu kaydeden Ebu Yusuf, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Ebu Yusuf, Hamas ve İslami Cihad ile Filistin uzlaşısı konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek Hamas'ın toplantıya katılması için 9 üyesine de davetiye gönderileceğini aktardı.

Bütün Filistinli gruplarla yoğun görüşmelerin ve temasların yürütüleceğine işaret eden Ebu Yusuf, Filistin Kurtuluş Cephesi ile önemli bir toplantının da gerçekleştirileceğini aktardı.

FKÖ Başkan Yardımcılığı

FKÖ Başkan Yardımcılığı pozisyonunun oluşturulmasının da gündemde olduğunu ifade eden Ebu Yusuf, konseyin bu konuda karar alabilmesi için FKÖ'nün Milli Konsey Tüzüğünün değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ebu Yusuf, "Merkezi Konsey doğrudan başkan yardımcısı seçmeyecek. Bu konu FKÖ Yürütme Komitesinin doğrudan yetki alanına giriyor. Başkan yardımcılığı pozisyonu oluşturulduktan sonra ve gerekli değişiklikler sonrasında konsey başkan yardımcısını seçecek." diye konuştu.

Ebu Yusuf, toplantıda ayrıca FKÖ'nün, Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Devlet Başkan Yardımcısı olarak bir kişinin atanması için konseyin alacağı kararın yasal altyapısının hazırlanacağını sözlerine ekledi.