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FKÖ heyeti, İsrail'in Beytüllahim'de 4 askeri emirle araziye el koyduğunu duyurdu

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FKÖ'ye bağlı heyet, İsrail'in 28 Ekim'de Beytüllahim'de çıkardığı 4 askeri emirle yaklaşık 15 dönümlük araziye el konulduğunu ve ağaçların sökülmesinin öngörüldüğünü duyurdu. Heyete göre söküm için mülk sahiplerine 7 gün süre tanındı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, İsrail makamlarının Yahudi yerleşim birimlerini genişletme faaliyetleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yaklaşık 15 dönümlük araziye el konulmasını ve ağaçların sökülmesini öngören 4 askeri emir çıkardığını duyurdu.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, 28 Ekim'de çıkarılan kararların, Beytüllahim kentine bağlı El-Hıdır ve Arab et-Taamira beldelerindeki 4 dönüm 708 metrekarelik araziye el konulması ile Nahhalin beldesinde 10 dönüm 85 metrekarelik alandaki ağaçların ve bitki örtüsünün sökülmesini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu emirlerin bazı güzergah ve alanları doğrudan askeri denetim altına sokmayı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin çevresindeki ağaçları sökmeyi hedeflediği aktarıldı.

Bu durumun, İsrail'in askeri ve güvenlik yetkilerini Filistin topraklarının kullanım şeklini yeniden tasarlamak amacıyla kötüye kullandığını gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, ağaç sökme emirlerinin mülk sahiplerine veya araziyi kullanan kişilere söküm işlemini gerçekleştirmeleri için 7 gün süre tanıdığı, verilen süre içinde uygulanmaması halinde ise İsrail ordusu komutanının yetkilendirdiği mercilerce sökümün gerçekleştirileceği kaydedildi.

Heyet ayrıca, bu kararların etkilerinin değerlendirilmesi için resmi yüz ölçümlerinin yanı sıra konumlarının, tarıma ve arazi kullanımına olan etkilerinin de dikkate alınması gerektiğini, bu adımların Filistinlilerin topraklarıyla olan bağında kademeli ve kalıcı değişikliklere yol açtığını ifade etti.

Kaynak: AA
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