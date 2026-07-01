Filistin Ulusal Konseyi: İsrail'in ezanı susturmaya yönelik tasarıyı onaylaması yasama terörüdür

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail Meclisi'nin ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısını onaylamasını "bir yasama terörü" olarak nitelendirdi.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail işgali altındaki tarihi Filistin toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısının İsrail Meclisi'nde ön oylamadan geçmesine tepki gösterdi.

Söz konusu yasa tasarısının onaylanmasının aslında İsrail'in "ırkçı bir rejim" olduğunu gözler önüne serdiğine dikkati çeken Fettah, İsrail Meclisi'nin de dini ve kültürel zulmü dayatmak için yasama araçlarını kullandığını vurguladı.

Tel Aviv yönetiminin söz konusu yasa tasarısıyla çoğulculuk ve hoşgörü değerlerini baltaladığını belirten Fettah, şunları kaydetti:

"İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçen yasa tasarısı, İslam kutsallarına karşı atılmış bir adım olduğu gibi Filistin Arap kimliğini silmeyi hedefleyen bir yasama terörüdür. Ezan sesinin hedef alınması, uluslararası medeni ve siyasi haklar hukukuna ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine aykırı tehlikeli bir adımdır."

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun İsrail ihlallerine karşı acil harekete geçmesi talebinde bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekili Zvika Fogel tarafından sunulan yasa tasarısının meclisteki ön oylamadan milletvekillerinin 36 "hayır" oyuna karşı, 50 "evet" oyuyla onaylandığı bildirilmişti.