FKÖ, Batı Şeria'nın kuzeyini ayıracak 'yatay kuşak' planına karşı uyardı

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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyini orta kesiminden ayırmayı ve Filistin beldelerini birbirinden kopuk yerleşim alanlarına dönüştürmeyi amaçlayan İsrail yerleşim planına karşı uyarıda bulundu.

FKÖ'ye bağlı Toprakları Savunma ve Yerleşimciliğe Direnme Ulusal Ofisinin yayımladığı haftalık raporda, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Raporda, İsrail'de "Şomron Yerleşimler Konseyi" olarak bilinen Batı Şeria'nın kuzeyindeki yerleşimler konseyinin, "Çiftlikler Birliği" adı verilen yerleşim yapılanmasıyla koordinasyon içinde, kurulması için çalışmalar yürütülen bir yerleşim bloğunun haritalarını yayımladığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyi ile orta kesimi arasında doğudan batıya uzanan bu "yatay kuşağın" tamamlanmasının, iki bölge arasındaki coğrafi bağlantıyı keseceği ve bölgedeki Filistin kent ve köylerini "birbirinden kopuk ve kuşatılmış alanlara" dönüştüreceği kaydedildi.

Planın, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Nablus, Kalkilya ve Selfit vilayetlerini sıkıştıran bir yerleşim kuşağı oluşturacağı vurgulanan raporda, bunun "Filistinlilerin gelecekte kentsel genişleme, ekonomik ve tarımsal kalkınma imkanlarını ortadan kaldıracağı" uyarısında bulunuldu.

Plan, ayrı kararlarla hayata geçiriliyor

Raporda, planın hazırlanması ve uygulanmasında İsrail hükümetinin siyasi kademeleri ile sahada faaliyet gösteren yerleşim hareketleri ve okullarının birlikte rol aldığı aktarıldı.

İsrail güvenlik kabinesinin 3 ayrı toplantıda aldığı bir dizi kararla planın temel unsurlarını onayladığı, yerleşimlerin bölgesel ve yerel konseylerinin ise ayrıntılı imar planlarını hazırladığı belirtildi.

Planın, güvenlik kabinesi toplantılarında "yatay kuşak" adıyla gündeme getirilmediğine işaret edilen raporda, bunun yerine kuşağı oluşturan kaçak yerleşim noktalarının yasallaştırılması ve yerleşimlerin genişletilmesine yönelik ayrı paket ve maddeler halinde kabul edildiği kaydedildi.

Bu yolla söz konusu yerleşimlerin coğrafi olarak birleştirilerek resmi yerleşim sistemine dahil edilmesinin sağlandığı ifade edildi.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun daha önce yayımladığı rapora göre, İsrailli ilgili kurumlar 2026'nın ilk yarısında Kudüs dahil Batı Şeria'da 12 bin 435'ten fazla konutun inşası için 113 yerleşim imar planını değerlendirdi. İsrail hükümeti de aynı dönemde 34 yerleşim kurulmasını onayladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. Uluslararası toplum, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul ediyor.

Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 156 yasa dışı yerleşim biriminde ve Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 360 kaçak yerleşim noktasında Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor. Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kurulan 15 yerleşim biriminde yaşıyor.

Kaynak: AA