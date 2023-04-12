Fizyoterapi camiası, deprem bölgesi için iftarda bir araya geldi

Fizyoterapistlik mesleğinin önde gelen akademisyen, kilinisyen, fizyotherapy, fizyoform ve G Therapy gibi onlarca şubesi olan kurum temsilcileri depremzedeler için düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Meslek temsilcileri gecede afet bölgesine kurulacak fizyoterapi merkezi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

DEPREMZEDELER İSTİHDAM EDİLECEK

Fizyoterapi merkezlerinden ampüte edilmiş depremzedeler başta olmak üzere fizik tedaviye ihtiyaç duyan tüm bireyler yararlanabilecek. Projede çalışacak kişiler depremzedeler arasında istihdam edilecek.

BİRÇOK KURUM VE BAKANLIK DESTEK VERİYOR

Daha fikir aşamasındayken birçok kurum ve bakanlık tarafından desteklenen proje süreci profesyonel ekipler tarafından yürütülüyor. Başlanması için büyük maddi destek gören proje şimdiden Dünya Sağlık Örgütü Afet tarihinin en büyük projelerinden birisi olmaya aday.

FİZYOTERAPİSTİZBİZ DERNEĞİ

2015 yılında mesleki paylaşımlar yapmak amacıyla Fzt. Mehmet Emin Aydın tarafından kurulan fizyoterapistizbiz platformu 8 Nisan 2023 Türkiye fizyoterapistler gününde depremzedelerin yaralarını daha hızlı sarmak ve fizyoterapistlik mesleğinin tanıtılması amacıyla kuruldu. Ekibin tamamı depremden etkilenen veya deprem bölgesinde ilk günden itibaren bulunan fizyoterapistler tarafından kuruldu.

Fizyoterapistizbiz gönüllüleri akut ve dağıtımın ilk günlerinden itibaren düzenli bir şekilde sahada görev yapıyor.

Muhabirimize açıklama yapan Kurucu başkan Fzt. Mehmet Emin Aydın ve kendisi de depreme Maraş'ta yakalanan Başkan Vekili Uzm.Fzt. Ayşe Palabıyık deprem günlerini ve neden projenin çok elzem olduğu konusunda konuşma yaptı.

Kurucularının yaşça çok küçük ama bugüne kadar yaptığı işlerle camia ve kamuoyunda ciddi bir etki bırakan Fizyoterapistizbiz Derneğine proje sürecinde başarılar dileriz.