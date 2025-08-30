Fırtınada Alabora Olan Teknedeki 6 Kişi Kurtarıldı

Fırtınada Alabora Olan Teknedeki 6 Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde fırtına nedeniyle alabora olan teknedeki 6 kişi, çevredeki diğer tekneler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, fırtına nedeniyle alabora olan teknedeki 6 kişi, yakınında bulunan başka teknedekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi Limanı'nın yaklaşık 200 metre açığında meydana geldi. 6 kişinin bulunduğu tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. Denizdeki çığlıkları duyan çevredeki başka bir teknedekiler, hızla bölgeye yöneldi. Denizde çırpınan 6 kişi, kısa sürede tekneye alınıp, ardından karaya çıkarıldı.

6 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500 lira yüzünden kiracısını döverek ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı

Kiracısının ölümüne neden olan öğretmen hıçkıra hıçkıra ağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.