Alanya'da Balıkçı Teknesi Fırtınada Alabora Oldu

Alanya'da motor arızası nedeniyle fırtınada sürüklenen balıkçı teknesi, A.Y. ve S.Y.'yi yüzerek kıyıya çıkmaya zorladı. Tekne parçalandı ancak can kaybı yaşanmadı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde motor arızası yaptıktan sonra fırtınada sürüklenip alabora olan balıkçı teknesindeki A.Y. ile S.Y. yüzerek kıyıya çıktı. Tekne ise parçalandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Alanya Kızılkule açıklarında meydana geldi. A.Y. ve S.Y.'nin denize açıldığı 'Aga Yıldız' isimli balıkçı teknesinde bir süre sonra motor arızası yaşandı. Kontrolün kaybolduğu tekne, fırtına ve dalgaların etkisiyle Kızılkule açıklarına sürüklenmeye başladı. Su almaya başlayan teknede bulunan A.Y. ile S.Y. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan iki kişi, denize atlayıp yüzerek kıyıya ulaştı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, Kızılkule açıklarında kıyıya vuran tekne parçalara ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir

Korkulan oldu! Savaşta yeni aşamaya geçiliyor
Robert De Niro: Trump'ın derhal görevden alınması gerekiyor

Efsane oyuncunun Trump çağrısı ülke gündemine bomba gibi düştü
Kıyamet alameti gibi, Avustralya'da gökyüzü kan kırmızıya boyandı

Kıyamet alameti gibi! Gökyüzü bir anda kırmızıya boyandı
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi

Komşusundan İran'a rahat nefes aldıracak karar! Resmen izin verdiler
ABD savaşta yeni aşamaya geçiyor! Kara operasyonu haftalarca sürebilir

Korkulan oldu! Savaşta yeni aşamaya geçiliyor
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Kağıthane'de binanın 6'ncı katındaki terastan düşen mimar hayatını kaybetti

Kağıthane'de terastan düşen genç mimar hayatını kaybetti