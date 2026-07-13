Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için 3 milyon dolarlık senet düzenlediği, senetlerde Ahbap Derneği'nin "gayrikabili rücu" (iptal edilemez şekilde) kefil olarak gösterildiği öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçı Haluk Levent 'Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından Bursa'da gözaltına alınmıştı. Soruşturma dosyasına göre Haluk Levent'in bir gayrimenkul alımı için 3 milyon dolarlık senet düzenlediği öne sürüldü. Levent'in söz konusu gayrimenkul alımı kapsamında 15 Ocak tarihli 250 bin dolar, 15 Şubat tarihli 1 milyon 250 bin dolar ve 30 Mart tarihli 1 milyon 250 bin dolar olmak üzere toplam 3 milyon dolar tutarında üç ayrı senet verdiği belirtildi. Dosyada yer alan bilgilere göre senetlerde Haluk Levent'in "borçlu", Ahbap Derneği'nin ise "iptal edilemez şekilde kefil" olarak yer aldığı kaydedildi.

Gayrimenkulün asistanı adına alındığı öne sürüldü

Soruşturma kapsamında ayrıca Arland adına kayıtlı olduğu belirtilen gayrimenkulün Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına satın alındığı, taşınmazın 4 gün sonra aklama amacıyla Esin Önder Çağlayan'a devredildiğinin tespit edildiği iddia edildi. Soruşturmada elde edilen bulgulara ilişkin incelemelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın dijital materyallerinde yapılan incelemede, Levent'in asistanı Yeliz'e bazı kişilere "mide kanseri olduğuna ve para aradığına" dair haberler yaymasını söylediği tespit edildi. Yazışmalara göre senetlerin kullanılacağına dair endişelerin Haluk Levent'e iletildiği ve Levent'in asistanı Yeliz'e kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı