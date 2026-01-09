Haberler

Fırtınada üzerine çatı düşen çiftçi öldü

Güncelleme:
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde fırtınanın etkisiyle uçan ahırın çatısının altında kalan 58 yaşındaki çiftçi Süleyman Karamanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Aile yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Karamanoğlu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesinde fırtınada uçan ahırın çatısının altında kalan çiftçi Süleyman Karamanoğlu (58), hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Böğecik köyünde meydana geldi. Süleyman Karamanoğlu, büyükbaş hayvanlarını kontrol ettiği sırada, fırtınanın etkisiyle uçan ahırın çatısındaki saç kaplama üzerine düştü. Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Süleyman Karamanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Karamanoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
