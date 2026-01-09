Fırtınada üzerine çatı düşen çiftçi öldü
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde fırtınanın etkisiyle uçan ahırın çatısının altında kalan 58 yaşındaki çiftçi Süleyman Karamanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Aile yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Karamanoğlu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olay, saat 08.00 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Böğecik köyünde meydana geldi. Süleyman Karamanoğlu, büyükbaş hayvanlarını kontrol ettiği sırada, fırtınanın etkisiyle uçan ahırın çatısındaki saç kaplama üzerine düştü. Aile bireylerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Süleyman Karamanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Karamanoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
