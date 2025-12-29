Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar Kastamonu'da sahil şeridine zarar verdi

Kastamonu'nun Karadeniz'e sahili bulunan ilçeleri İnebolu ve Abana'da etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

Gece etkisini artıran fırtına sırasında Karadeniz'de yüksek dalgalar oluştu. Dalgaların etkili olduğu İnebolu ilçesinin sahil şeridinde kaldırımlar zarar gördü.

Dalgaların taşıdığı taş ve moloz yığınları İsmetpaşa Caddesi'ni doldurdu. İnebolu-Cide kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapatılırken, trafik diğer şeritten çift yönlü olarak verildi.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın 31 Aralık sabahına kadar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Abana ilçesinde ise Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda dalgalar nedeniyle sular yükseldi, balıkçılar teknelerin başında nöbet tutmaya başladı.

Teknelerini güvenli yerlere bağlayan balıkçılar, teknelerinin zarar görmemesi için tedbir aldı.

Balıkçı Mustafa Acar, AA muhabirine, fırtınanın güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.

Barınağın daha önceki fırtınalarda hasar aldığını ve zarar görmeye devam ettiğini anlatan Acar, "Şu anda dalga yüksekliği 4 metre civarında, hava tahminlerine göre 5 metreye ulaşması bekleniyor. Tekneler iyi durumda değil, dalgalar yükselmeye başladı. Daha da artacak. Balıkçılar teknelerinin başında, dalgalar halatları kesiyor onları tekrar bağlıyoruz, nöbet tutuyoruz." dedi.