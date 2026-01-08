Yalova'da fırtına; çatılar uçtu, tersanede vinç devrildi
Yalova'da etkili olan fırtına, feribot seferlerini olumsuz etkileyerek, Eskihisar'dan kalkan feribotun güvenli bir şekilde Yalova Limanı'na çekilmesine neden oldu. Feribot, Topçular Limanı'na yanaşamadan limana ulaştı.
FERİBOT GÜVENLİ LİMANA ÇEKİLDİ
Yalova'da etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Eskihisar'dan kalkan feribotun seferinde, fırtına nedeniyle zorluk yaşandı. Topçular Limanı'na yanaşamayan feribot, daha güvenli olan Yalova Limanı'na yanaştı. Feribot ile ilgili herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.
