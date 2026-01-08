Yalova'da fırtına; çatılar uçtu, tersanede vinç devrildi

FERİBOT GÜVENLİ LİMANA ÇEKİLDİ

Yalova'da etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Eskihisar'dan kalkan feribotun seferinde, fırtına nedeniyle zorluk yaşandı. Topçular Limanı'na yanaşamayan feribot, daha güvenli olan Yalova Limanı'na yanaştı. Feribot ile ilgili herhangi bir yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi.