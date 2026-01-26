Haberler

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde, fırtına nedeniyle bir ağaç yanındaki binaya dayandı. İtfaiye ve belediye ekipleri olay yerine intikal ederek güvenlik önlemleri aldı.

AĞAÇ, BİNAYA DAYANDI

İzmir'in Buca ilçesinde Akdoğan Caddesi'nde bulunan bir ağaç, şiddetli fırtına ve yağış sebebiyle yanındaki binaya dayandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilirken, güvenlik amaçlı ağacın çevresi kapatıldı. Bölgede belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Haber – Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
