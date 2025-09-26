Fırıncı Tartışma Sonucu Tutuklandı

TUTUKLANDI

Aksaray'da ekmek takası sırasında 1 kasa fazla ekmek aldığını öne süren meslektaşı Mehmet Baran Kalkan'ı (18) çıkan tartışmada tabancayla sol bacağından yaralayan fırıncı Serkan Pürsün (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yaralı Kalkan ise tedavisinin ardından taburcu oldu.