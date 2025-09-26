Haberler

Fırıncı Tartışma Sonucu Tutuklandı

Aksaray'da ekmek takası sırasında meslektaşı tarafından vurulan fırıncı Serkan Pürsün, mahkemece tutuklandı. Olayda yaralanan Mehmet Baran Kalkan taburcu edildi.

Aksaray'da ekmek takası sırasında 1 kasa fazla ekmek aldığını öne süren meslektaşı Mehmet Baran Kalkan'ı (18) çıkan tartışmada tabancayla sol bacağından yaralayan fırıncı Serkan Pürsün (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yaralı Kalkan ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
