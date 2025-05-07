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Fırat Üniversitesi Öğrencileri Gazze Saldırılarını Protesto Etti

Fırat Üniversitesi Öğrencileri Gazze Saldırılarını Protesto Etti
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Elazığ'daki Fırat Üniversitesi öğrencileri, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli dövizler taşıyan öğrenciler, durumu bir insanlık meselesi olarak nitelendirerek müslüman ülkelerin daha aktif adımlar atması gerektiğini vurguladılar.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Üniversite yerleşkesindeki Murad Cami önünde bir araya gelen öğrenciler, 50. Yıl Parkı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Filistin'de zulme dur de" ile "İnsansızlaştırılan Filistin'e hayır" yazılı dövizler taşıdı, İsrail karşıtı slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Zeki Kaya Alp, Filistin'e destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Alp, Gazze'de yaşananların bir insanlık meselesi haline geldiğini ifade ederek, İsrail'in sivilleri, masum insanları katlettiğini belirtti.

Bu katliama dikkati çekmek istediklerini dile getiren Alp, "Siyonist rejim tepki görmediği sürece zulmüne hız kesmeden devam etmektedir. Müslüman ülkeler artık kınamakla yetinmemelidir. Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması için kalıcı ve kararlı adımlar atılmalı. Türkiye öncülüğünde uluslararası Gazze gücü oluşturulmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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