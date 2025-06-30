Fırat Üniversitesi Keban MYO 2024-2025 Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Keban Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz ve Keban Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı birer konuşma yaptı.

Törende, konuşmaların ardından Kaygusuz, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Pıhtılı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Okulun bahçesinde öğrencilerin kep fırlatmasıyla tören sona erdi.