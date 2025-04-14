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Fırat Üniversitesi 50. Yılını Kutladı

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Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, üniversitenin kentteki rolüne ve övgüye değer uyumlarına vurgu yaptı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, bir otelde düzenlenen resepsiyonda, yarım asrı dolduran Fırat Üniversitesinin 50. yılını kutladıklarını söyledi.

Kutlama programlarında tebriklerini ileten, sevinçlerini paylaşan herkese teşekkür eden Göktaş, "İlimizde bir çok şehre örnek gösterilecek bir uyum var. Valimizin liderliğinde üniversitemizin bütün problemlerini çok rahatlıkla görüşüyoruz. Belediyemiz de üniversitemizi her alanda destekliyor." dedi.

Resepsiyonda, müzik dinletisi sunuldu, protokol üyeleri pasta kesti.

Resepsiyona, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, 18 üniversitenin rektörü ve akademisyenler katıldı.

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Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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