Haberler

Nizip'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 14 yaşındaki Muhammed C., akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 14 yaşındaki Muhammed C. hayatını kaybetti.

?Alınan bilgiye göre, Belkıs Mahallesi'ndeki İskele mevkisine arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Muhammed C. (14), serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne girdi.

Çocuğun akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

?İhbar üzerine bölgeye sevk edilen su altı arama kurtarma polisleri ve dalgıçlar, Muhammed C'nin cansız bedenine ulaştı.

Muhammed C'nin cenazesi, otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

?Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi

60 gündür cezaevinde olan fenomen hakkında yeni karar
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak