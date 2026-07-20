Haberler

Piknik yaptıkları adacıkta su seviyesi yükselince mahsur kalan 32 kişi kurtarıldı

Piknik yaptıkları adacıkta su seviyesi yükselince mahsur kalan 32 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Fırat Nehri kenarında piknik yapan 13'ü çocuk 32 kişi, su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde Fırat Nehrinin uzantısının geçtiği köprü altındaki adacıkta piknik yapan 13'ü çocuk toplam 32 kişi, su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bozova ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde Adıyaman kara yolu üzerinde bulunan köprü altında meydana geldi. 13'ü çocuk toplam 32 kişi, Fırat Nehrinin uzantısının geçtiği köprü altındaki piknik yaptı. Diz boyundaki suyun diğer tarafına geçen vatandaşlar, akşam saatlerinde su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli yürüttüğü çalışma sonucu mahsur kalan 32 kişi, 1 saat içerisinde güvenli bölgeye tahliye edildi. Yetkililer, olayda yaralanmanın yaşanmadığını belirterek, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı

O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

Futbolseverleri ikiye bölen karar!
Alanya'da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı

Gelen o ihbar sonu oldu! Genç işçiden hayatının baharında acı haber

Samsun'da tekne alabora oldu: 2 ölü, 1 kayıp

Denizde can pazarı! Bir aile paramparça oldu
Rusya, Karadeniz'de yük gemisini vurdu: 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor

Karadeniz karıştı! 5 ölü, 5 kişiden haber alınamıyor
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu diplomasını aldı, ilk tebrik eden eşi oldu

Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil