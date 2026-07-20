Piknik yaptıkları adacıkta su seviyesi yükselince mahsur kalan 32 kişi kurtarıldı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde Fırat Nehrinin uzantısının geçtiği köprü altındaki adacıkta piknik yapan 13'ü çocuk toplam 32 kişi, su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bozova ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde Adıyaman kara yolu üzerinde bulunan köprü altında meydana geldi. 13'ü çocuk toplam 32 kişi, Fırat Nehrinin uzantısının geçtiği köprü altındaki piknik yaptı. Diz boyundaki suyun diğer tarafına geçen vatandaşlar, akşam saatlerinde su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli yürüttüğü çalışma sonucu mahsur kalan 32 kişi, 1 saat içerisinde güvenli bölgeye tahliye edildi. Yetkililer, olayda yaralanmanın yaşanmadığını belirterek, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı