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Fırat Nehri Kenarındaki Yangın Ormanlık Alana Zarar Verdi

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat nehri kenarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, hızla yayılarak ormanlık alana zarar verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini engelledi.

Fırat nehri kenarındaki yangın ormanlık alana zarar verdi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde Fırat nehri kenarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinden geçen Fırat nehrinin kenarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede ormanlık alana doğru yayıldı. Yangına İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Niyazi Demir - Güncel

Gaziantep İtfaiye Fırat Güncel Haberler

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