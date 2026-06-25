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Fırat Kalkanı'nda Şehit Olan Astsubay Kenan Şahin'in Acı Haberi Ailesine Verildi

Fırat Kalkanı'nda Şehit Olan Astsubay Kenan Şahin'in Acı Haberi Ailesine Verildi
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Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in (48) acı haberi, Mersin'in Mut ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Şahin'in cenazesi yarın saat 14.00'te ilçede toprağa verilecek.

ACI HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in (48) acı haberi, memleketi Mersin'in Mut ilçesi Tekeli Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı. Evli ve 3 çocuk babası Şahin'in cenazesinin yarın saat 14.00'te ilçede toprağa verileceği belirtildi.

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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