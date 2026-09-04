Fırat Nehri Balık Sezonunda Rakka Pazarını Hareketlendirdi

Kış ve ilkbahar aylarında yağışlı geçen dönemin ardında su seviyesinin yükseldiği Fırat Nehri, balık sezonunda Suriye'nin Rakka kentindeki pazarı hareketlendirdi.

Türkiye'den doğarak Suriye topraklarında devam eden Fırat Nehri geçtiği topraklara adeta "can" veriyor. Nehir, kurak bölgede tarımsal sulamanın yanı sıra balıkçılık için de kullanılıyor.

Söz konusu nehrin boydan boya geçtiği Suriye'nin Rakka vilayeti de bu su kaynağından yeterince yararlanmaya çalışıyor.

Fırat Nehri'nden avlanan balıklar, Rakka halkının sofrasında da önemli bir yer tutuyor.

Balıkçılar, Fırat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesiyle Türkiye'den gelen balıkların miktarında ve çeşitliliğinde artış yaşandığını aktardı. Balık sezonunun başladığı bugünlerde bu durum kentteki balık pazarına da yansıyor.

Rakkalı balıkçı Ali Essad, AA muhabirine, su seviyesindeki yükselişin nehirdeki ot, yosun ve alglerin temizlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Bunun da balıkların beslenmesini ve balıkçıların ağlarını daha rahat kullanmasını sağladığını ifade eden Essad, Fırat'a yeni ve temiz suyun gelmesiyle bazı yeni balık türlerinin de ortaya çıktığını belirtti.

Bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Essad, "Balıklar yeni suyla canlanıyor, avlanma hareketliliği de artıyor." dedi.

Fırat'ta çok sayıda balık türü bulunuyor

Fırat Nehri'nde Türkiye'den gelen çok sayıda balık türünün bulunduğunu aktaran Essad, sıcak havalarda "balıkların daha fazla hareket ettiğini" söyledi.

Essad, bu dönemlerde bir balıkçının günde en az 50 kilogram balık yakalayabildiğini, kış aylarında ise balıkların daha az hareket etmesi nedeniyle av miktarının düştüğünü kaydetti.

Esnaf Osman Muhammed de Fırat'taki su seviyesinin yükselmesinin balıkların hareketliliğini etkilediğini anlattı.

Su seviyesinin şu anda sürekli değiştiğini aktaran Muhammed, son dönemlerde Fırat'tan çok sayıda tilapia, yayın balığı, kefal ve sazan gibi balık türlerinin geldiğini söyledi.

Bölgede tavuk eti fiyatlarının yükselmesinin balık satışlarını etkilediğine değinen Muhammed, özellikle daha ucuz balık türlerine talebin arttığını belirtti.

Balık fiyatlarının türüne ve büyüklüğüne göre değiştiğini anlatan Muhammed, "İnsanlar daha çok ucuz balıkları tercih ediyor. Fiyatlar her gün değişiyor." dedi.

Bölgede sazan ve yayın balığının daha az bulunması nedeniyle diğer türlere göre daha yüksek fiyattan satıldığını belirten Muhammed, bazı türlerin ise oldukça nadir görüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA