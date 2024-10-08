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Firari hükümlüyü vermemek için polise saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Firari hükümlüyü vermemek için polise saldıran 2 şüpheli tutuklandı
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ADANA'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 21 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Engin Değirmançı'yı (29), oturduğu kahvehanede gözaltına almak isteyen polise taş ve sopalarla saldıran muhtar Selahattin Kılıç, kardeşi Hidayet Kılıç ile Abdulkadir K. ve Hüseyin Y. yakalandı.

ADANA'da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 21 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Engin Değirmançı'yı (29), oturduğu kahvehanede gözaltına almak isteyen polise taş ve sopalarla saldıran muhtar Selahattin Kılıç, kardeşi Hidayet Kılıç ile Abdulkadir K. ve Hüseyin Y. yakalandı. Kılıç kardeşler tutuklanırken, olaylara karıştığı belirlenen 17 kişiyi yakalama çalışması sürüyor.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Genel Bilgi Toplama yaptığı Engin Değirmançı'nın, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 21 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Değirmançı kaçmaya çalıştı. Bu sırada kahvehanedekiler de taşkınlık çıkardı.

İçi boş sulama kanalına kaçan Değirmançı ile yakınlarına polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada bazı kişiler polise taş ve sopalarla saldırdı. Havaya uyarı ateşi açan polis, kaçmaya çalışan Değirmançı'yı sağ dizinden vurup, yakaladı. Takviye gelen 6 polis memurunun yaralandığı olayda 3 ekip aracı da zarar gördü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başlatılan soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen mahalle muhtarı Selahattin Kılıç, kahvehane sahibi kardeşi Hidayet Kılıç ile Abdulkadir K., Hüseyin Y. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin ve Hidayet Kılıç tutuklandı, Abdulkadir K. ile Hüseyin Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı polis memurları, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Firari 17 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hidayet Kılıç Polis

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