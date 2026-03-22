Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul