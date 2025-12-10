Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.F.Ç. jandarma operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.F.Ç'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
