Firari Hükümlü Yozgat'ta Yakalandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü K.C. yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Yozgat'tın Boğazlıyan ilçesinde hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel