Sivas'ta 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde hırsızlık suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.S. yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.
Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışması sonucunda hırsızlık suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen R.S. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel